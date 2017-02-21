​Лавров и Шойгу остаются самыми медийными министрами РФ

Из всех министров РФ наиболее часто в российских СМИ по-прежнему поминаются Сергей Лавров и Сергей Шойгу: министр иностранных дел и министр обороны в очередной раз возглавили медиарейтинг по итогам января. Список традиционно подготовила «Медиалогия», опираясь на данные более 30 тысяч СМИ.

«Глава МИД Сергей Лавров принял участие в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане. Также СМИ сообщали, что Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию, — объясняют успехи лидера авторы рейтинга. — Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в траурной церемонии прощания с погибшими при крушении Ту-154 в Сочи. Также СМИ сообщали, что Сергей Шойгу прочитал руководящему составу министерства и гражданским чиновникам доклад на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы». Помимо этого, Сергей Шойгу поставил задачу провести в воинские части интернет».

В десятке также главы Минфина, Минэкономразвития, Минпромторга, а также МВД, Минкульта и Минздрава. Традиционно менее всего внимания масс-медиа в стране уделяют руководителям министерства связи и массовых коммуникаций и министерства юстиции. Аутсайдер рейтинга — министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, чей медиаиндекс едва ли не в тысячу раз ниже, нежели показатель лидера рейтинга.