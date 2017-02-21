​Синоптики продлили штормовое предупреждение на 22 февраля: ветер усилится до 17 метров в секунду

Специалисты Ханты-Мансийского гидрометецентра продлили штормовое предупреждение на среду, 22 февраля. Местами в округе ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду. Ранее о неблагоприятной погоде предупредила окружная Госавтоинспекция. Из-за метели и температурных перепадов на дорогах будет опасно. И, если водители не будут вести себя адекватно дорожным условиям, очевиден риск роста дорожно-транспортных происшествий.

Что касается температура, днем 22 февраля столбики термометров в южных районах округа поднимутся до плюс трех, по северу — минус 7-12 ºС, в северо-западных районах — минус 17-22 ºС. Будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдет снег.

В четверг, 23 февраля, изменения погоды не ожидается: также пройдут снегопады, будет дуть сильный ветер, метель.