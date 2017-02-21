​Большинство россиян хотели бы, чтобы их родственники были военнослужащими

64 процента россиян хотели бы видеть своего близкого родственника мужского пола в рядах военнослужащих. Это - исторический максимум, отмечают аналитики ВЦИОМ. Опрос о восприятии россиянами Вооруженных Сил России был проведен в преддверии Дня защитника Отечества.

Социологи выяснили, что в общественном сознании образ Вооруженных Сил страны связан преимущественно с положительными эмоциями: уважение (46%), гордость (39%), а также надеждой (26%) и доверием (24%). Доли негативных ответов невелики. О недоверие и разочарование сказали по четыре процента опрошенных.

По оценкам наших сограждан, российским офицерам присущи многие положительные качества. Так, большинство россиян считают, что офицеры являются защитниками интересов государства, людьми мужественными и ответственными. Также их воспринимают как профессионалов, готовых рисковать своей жизнью при исполнении обязанностей, защищать интересы простых людей. При этом, по мнению респондентов, не чужды им и такие качества, как добросовестность, человечность и честность. Наименее типичной чертой офицера из числа предложенных в списке стала личная скромность.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в октябре 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,4%.