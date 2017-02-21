​Наталья Комарова едет в Сочи налаживать важные для Югры связи

Главы «тюменской матрешки» примут участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи 27-28 февраля. Губернаторы Тюменской области, ХМАО и ЯНАО планируют провести ряд переговоров с крупными инвесторами и встретиться с главой Министерства экономического развития.

От Югры в мероприятии примут участие глава округа Наталья Комарова и заместитель губернатора Павел Сидоров, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на окружной департамент общественных и внешних связей. В рамках форума будет подписано соглашение с «Газпром нефтью». Кроме того, между югорским правительством и Республикой Коми будет подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Также губернатор ХМАО примет участие в дискуссиях «Повышение эффективности производства – национальный приоритет» и «Межбюджетные отношения. В поисках развития». Кроме того, Наталья Комарова вместе с другими губернаторами встретится с главой Министерства экономического развития.