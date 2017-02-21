​Тюменский госуниверситет получит 141 млн рублей на повышение конкурентоспособности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 10 млрд рублей между 21 вузом страны. Средства будут выделены для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, говорится в справке к документу, опубликованному на сайте кабмина. Тюменский государственный университет получит на эти цели 141,5 млн рублей.

Средства предусмотрены в федеральном бюджете в рамках подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Цель программы — попадание к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов мирового рейтинга.