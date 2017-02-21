​«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир 4 марта

Телешоу «Прожекторперисхилтон» снова будет выходить на Первом канале: первый выпуск возобновленной передачи пройдет 4 марта, сообщает InterMedia.

Напомним, что в программе четыре ведущих — Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало — обсуждают новости, читают газеты и беседуют с гостями. Шоу пользовалось популярностью — однако было закрыто в сентябре 2012 года. По одной из версий, причиной послужила невозможность Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна сотрудничать с другими каналами, кроме ТНТ, с которым у них был заключен контракт.