​В Нягани от работы отстранили больше пятидесяти непривитых педагогов

В Нягани от работы отстранили четыре воспитателя и 47 школьных преподавателей, которые не привились от гриппа. Свои должностные обязанности они не смогут исполнять до окончания до завершения эпидемического подъема по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В окружном управлении Роспотребнадзора отметили, что решения приняты на основании федеральных законов.

«Информация необходимость вакцинации против гриппа регулярно обосновывается Роспотребнадзором и его территориальными органами, лечебно-профилактическими организациями, органами местного самоуправления, в том числе города Нягани как через интернет, так и в средствах массовой информации. Тем самым, вакцинация кроме того, что обеспечивает защиту от заболевания грипп, сохраняет работоспособность, экономит время и деньги если всё-таки заражение произошло», - подчеркнули специалисты.

Отметим, по последним данным в Югре привито от гриппа больше 575 тысяч человек, что составляет 88 процентов выполнения плана. Охват населения населения 35 процентов.