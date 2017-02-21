​ГИБДД Югры предупреждает о риске роста ДТП в округе

Окружная Госавтоинспекция предупреждает о риске возрастания дорожно-транспортных происшествий из-за неблагоприятной погоды, установившейся во вторник, 21 февраля. По прогнозам синоптиков, в округе ожидаются перепады температурных режимов, снегопады, на дорогах образуется ледяная корка.

Традиционно автоинспекторы просят автомобилистов соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям. Аккуратнее необходимо быть и пешеходам.

Напомним, специалисты Ханты-Мансийского гидрометеоцентра объявили на вторник штормовое предупреждение: местами в округе ожидается сильный ветер порывами до 15 метров в секунду и снежные метели.