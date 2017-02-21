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​Карантин по гриппу и ОРВИ отменен в Когалыме

Заболеваемость в округе пошла на спад

В Когалыме отменены ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ, сообщается на сайте окружного депздрава. Возобновлены занятия в школах города, разрешено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, в Когалымской больнице прекращён масочный режим, в стационарных отделениях открыт доступ для посетителей к госпитализированным пациентам.

«На сегодняшний день, в Когалыме стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился во всех возрастных группах, – прокомментировала врач-эпидемиолог БУ «Когалымская городская больница» Юлия Корепанова.

Отметим, что на прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в округе на 13 процентов, однако эпидпорог еще превышен. Врачи предупреждают, что несмотря на спад заболеваемости, риск заражения еще остается. Поэтому профилактикой пренебрегать не стоит: рекомендуется ограничить посещение общественных мест, часто мыть руки с мылом, проветривать помещения и производить влажную уборку, правильно и полноценно питаться.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 86, комментариев: 0


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