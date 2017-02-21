​Ъ: В администрации президента разрабатывают план повышения явки избирателей на выборах в 2018 году

В администрации президента активно обсуждают сразу несколько мер, которые бы помогли повысить явку избирателей на выборах президента в 2018 году, пишет «Коммерсант». Среди них — возможность упростить процедуру голосования по месту пребывания избирателей, а также увеличение вдвое количества избирательных участков. Среди мер, которые могли бы привлечь на участки молодежь, собеседник издания в качестве примера привел компьютерную игру, которая начинается только после регистрации в ней на избирательном участке.

Однако сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц считает, что разрешение вносить избирателей в списки по месту их пребывания не сильно повысит явку, зато откроет дискуссию о сложности проконтролировать многократность голосования. Что касается увеличения количества участков, сейчас максимально возможное количество избирателей для одного УИК составляет 3000 человек, их могут сократить до 1500. Политолог Аббас Галлямов видит опасность инициативы в том, что образование новых участков может вызвать «хаос, связанный с тем, что массы избирателей придут по старым адресам, куда они ходили много лет, и им придется объяснять, что им теперь надо голосовать совсем в другом месте». Для этого к работе по информированию избирателей о дате и месте голосования членов УИК можно было бы привлекать не за десять дней до дня голосования, а, например, за месяц.

Вопрос о явке и организации голосования с наименьшими нарушениями для Кремля является приоритетным, так как выборы скорее всего будут носить «референдумный характер», отмечает источник «Ъ». «Хотелось бы, чтобы явка была выше, чем на президентских выборах в 2012 году (65,3%), а в идеале — и чем в 2000 году (68,7%), потому что высокий результат Владимира Путина, полученный при низкой явке,— это плохо»,— сказал собеседник издания.