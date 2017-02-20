​В Нью-Йорке скоропостижно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в понедельник, 20 февраля. «МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России. Отмечается, что Чуркин ушел из жизни на рабочем посту. О причинах смерти не сообщается.

Виталий Чуркин был постоянным представителем России при ООН с апреля 2006 года.