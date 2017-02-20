​В Югре снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю с 13 февраля по 19 февраля в Югре зарегистрировано почти 14 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на 13 процентов выше эпидемического порога и на столько же ниже показателя прошлой недели. Диагноз «Грипп» установлен 101 больному, госпитализированы в лечебно-профилактические организации округа 220 человек, что на 17 процентов ниже уровня предыдущей недели.

Снижение уровня заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, отмечают в окружном управлении Роспотребнадзора. Больше всего заболевших в Нефтеюганск, Урае, Сургуте, Кондинском и Березовском районах. На территории округа за прошедшую неделю закрыты семь школ, школа – интернат, два ПТУ, частично закрыто два класса в двух школах, 38 групп в 21 детсаду.