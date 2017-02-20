​Синоптики предупреждают югорчан о приближающихся снежных метелях

Во вторник, 21 февраля, в Югре местами ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду и снежная метель, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского гидрометеобюро. Ночные температуры составят минус 12-17 ºС, по северо-западу — минус 18-23 ºС, по юго-западу — минус 6-11 ºС. Днем столбики термометров опустятся до минус 7-12 ºС, по северо-западу — минус 14-19 ºС, по юго-западу — минус 1-6 ºС.

В середине недели ожидается мокрый снег и метель, местами — сильный порывистый ветер. Температура ночью составит — минус 6-11 ºС, по северо-западу — минус 13-18 ºС, при прояснениях — минус 22-27 ºС, днем — минус 3-8 ºС, в крайних южных районах — плюс 2 — минус 3 ºС, по северной половине округа - минус 11-16 ºС, в крайних северо-западных районах — минус 18-23 ºС.