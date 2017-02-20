​Экономика Тюменской области в январе продемонстрировала рост

Индекс промпроизводства Тюменской области в январе 2017 года составил 104,3 процента. Показатели добычи полезных ископаемых — 101,5 процента, обрабатывающих производств — 104,6 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 113 процентов, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 111,9 процента. Статистические данные областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства публикует пресс-служба главы региона.

Среди обрабатывающих производств наибольшая положительная динамика отмечена в обработке древесины и выпуске изделий из дерева и пробки, кроме мебели, – 107,1 процента, производстве химических веществ и химических продуктов – 111,5 процента, изготовлении автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 120,8 процента, выпуске электрического оборудования — 134,6 процента и других. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло в 3,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В середине февраля губернатор Владимир Якушев, выступая в Совете Федерации, отмечал, что ресурсодобывающий сектор не является определяющим в структуре экономики региона. «Доля тюменской нефти в общероссийских объемах – относительно незначительна и по итогам 2016 года составляет 2,3 процента. Это 13 место среди субъектов РФ. Экономика региона диверсифицирована, о чем свидетельствует структура внутреннего регионального продукта. Если в 2007 году доля промышленности составляла лишь девять, то в 2016-м увеличилась до 37,5 процента. Причем в основе этого роста лежит развитие обрабатывающих секторов за счет ввода новых высокотехнологичных производств», - сказал Якушев.