Ханты-Мансийский НПФ вновь поддержал проведение турнира по танцевальному спорту на Кубок губернатора Югры.

В рамках этого турнира также прошло Первенство Уральского федерального округа в категории Юниоры-2 по 10 танцам и Первый этап окружного фестиваля спортивного танца «Гран-при «Звезда Югры».

На турнир в Ханты-Мансийске собрались представители порядка 30 клубов из 7 регионов России, это более 400 пар.

Ханты-Мансийский НПФ традиционно выступает партнером турнира по танцевальному спорту на Кубок губернатора Югры. Фонд предоставил подарки судейской коллегии и приз зрительских симпатий. Его получила пара из нижневартовского клуба «Бест» Елизавета Олейник и Никита Юрченко.

Вручая приз, президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков обратился ко всем участникам турнира: «Я очень уважаю людей, которые настойчиво идут к своей цели. Поэтому хочу выразить сейчас своё уважение всем участникам турнира – и совсем и юным и уже взрослым. Я понимаю, что мастерство, которое вы нам сегодня показали, требует огромных усилий. Наверняка, у вас нет такого понятия – «свободное время», потому что, чтобы так здорово танцевать, необходимо всё свое свободное время посвящать тренировкам. Также хочу выразить своё особое уважение родителям танцоров. Ведь именно вы воспитываете таких целеустремленных людей. Спасибо вам за то удовольствие, которое сегодня получили мы - зрители. Желаю вам дальнейших побед – и в танцевальном спорте, и при достижении любых жизненных целей!»