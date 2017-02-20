​Кремль: Идея аренды Крыма абсурдна

Кремль считает абсурдной идею аренды Крыма: ее подал, напомним, украинский депутат Андрей Артеменко в своем плане по снятию санкций с России. В плане говорилось про особый статус полуострова: он должен отойти России в аренду на долгий срок, после чего там следует провести референдум о вхождении в РФ или в Украину.
«Как может Россия свой регион взять в аренду? Сама формулировка, постановка вопроса достаточно абсурдна», — заявил пресс-секретарь президента РФ.
Сергей Лавров, глава МИДа, также высказался по этому поводу, его слова походят на слова Пескова: «Комментировать мне сложно, потому что у самого себя арендовать ничего не возможно».
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