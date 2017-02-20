​Самая крохотная квартира в Москве стоит почти два миллиона рублей

Купить квартиру в Москве за два миллиона рублей — реально: правда, за эти деньги можно получить разве что «однушку» общей площадью 11 квадратных метров, сообщает «Дом». «Жилье расположено на первом этаже панельного дома в Ярославском районе города, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Бабушкинская», — отмечает издание, ссылаясь на портал «Мир квартир». — Приобрести помещение, полностью готовое к проживанию, можно за 1,9 миллиона рублей».

Во многих российских городах-миллионниках можно сэкономить на жилье, покупая подобные «спичечные коробки»: самые маленькие квартиры в них имеют площадь от 11,2 до 17,6 метра. Самое недорогое такое жилье — в Челябинске: квартира в 14,6 метра обойдется всего в 600 тысяч рублей. В других городах — Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге стоимость подобных квартир превышает миллион рублей, в остальных миллионниках они дешевле этой отметки.