​СМИ: Украинский депутат предложил Америке план снятия санкций с России

Украинский народный депутат Андрей Артеменко передал США план по снятию санкций с России, сообщает Страна.ua, и рассказал о некоторых его деталях.

Так, план предусматривает проведение референдума на Украине о передачи Крыма «в аренду» России на 30-50 лет: «По истечении этого срока в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова», — объяснил депутат то, что должно случиться после.

Кроме того, парламентарий также оговорил возвращение Донбасса в состав Украины: «При этом принимается амнистия по отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления, — подчеркнул он. — Граница передается Украине. Но перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход тех, кто не захочет жить в Украине». Он также настаивает на том, что в регионе следует провести референдум с целью выявить «особый статус» Донбасса.

О плане Артеменко в Америке написала газета The New York Times: по ее данным, текст был получен администрацией президента Трампа, однако никаких комментариев не было получено. В свою очередь, администрация российского президента также отказалась что-либо комментировать, поскольку, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Кремлю о существовании такого плана ничего неизвестно.