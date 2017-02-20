​КНДР отказалась признавать в убитом в Малайзии корейце брата Ким Чен Ына

Гражданин Северной Кореи, убитый в Малайзии, не является братом лидера государства Ким Чен Ына, заявил посол КНДР в Куала-Лумпуре Кан Чхоль.

Как передает gazeta.ru, имя убитого — Ким Чхоль. «Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малайзийской полиции, — заявил дипломат. — Посольство определило личность убитого — это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте».