​«ЮТэйр» будет продавать билеты за полцены

Авиакомпания «ЮТэйр» анонсировала продажу авиабилетов за полцены — но без указания точного времени вылета. Об этом пишет «Коммерсантъ»: по данным газеты, тем самым перевозчик планирует повысить загрузку рейсов.

Время отправления клиенты, купившие такие билеты, будут узнавать накануне вылета по смс или по электронной почте, объяснили изданию в авиакомпании. Пилотные направления — Москва—Тюмень и Москва—Ростов-на-Дону. Такие билеты будут продаваться только на официальном сайте перевозчика.

Наряду с большим количеством бизнес-пассажиров, у компании есть «категория пассажиров, для которых важно не точное время вылета или прилета, а низкая цена, но они не готовы отказываться от высокого уровня сервиса», — объяснил введение новой услуги коммерческий директор авиакомпании Павел Пермяков.