​В Приобье сгорел жилой дом: без жилья остались больше 30 человек // ФОТО

В поселке Приобье Октябрьского района в ночь на воскресенье, 19 февраля, сгорел многоквартирный деревянный дом. Из горящего здания эвакуировались 30 человек, в том числе — девять детей. Одному из жильцов понадобилась помощь медиков — с ожогами он обратился в больницу.

Зарево из пожарной части увидел начальник караула. «В 00.40 караул на двух автоцистернах прибыл к месту пожара. Объявив сбор дополнительным силам и средствам, огнеборцы приступили к тушению пожара. Ситуация осложнялась тем, что на момент прибытия первых подразделений пожар был уже развившийся, горела кровля дома по всей площади – 600 квадратных метров, а также в 20 метрах находился такой же деревянный дом и создавалась угроза перехода пожара», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В работу по тушению включились еще два подразделения, прибывших на усиление. Оперативная группа гарнизона провела посписочную проверку жильцов дома, в ходе которой было установлено, что все жильцы эвакуировались, появилась информация, что два человека выехали из квартиры раньше, а еще один находится на работе.

Открытое горение было ликвидировано в четыре утра, здание повреждено по всей площади. Пункт временного размещения был развернут на базе спортивной школы.

Фото: 86.mchs.gov.ru

«Как одну из основных версий причины возникновения пожара специалисты рассматривают неисправность либо нарушение режима работы электрооборудования», - уточнили в ведомстве.