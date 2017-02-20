​S&P подтвердило стабильный прогноз по рейтингу ХМАО

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Югры по международной шкале на уровне «BB+», прогноз «Стабильный», рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAA+».

Таким образом, рейтинг автономного округа соответствует суверенному рейтингу эмитента – Российской Федерации. Среди субъектов Российской Федерации на том же рейтинговом уровне находятся Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ленинградская область.

«Аналитики рейтингового агентства отмечают, что настоящие рейтинги отражают сильные показатели экономики и ликвидности региона, высокий уровень благосостояния автономного округа и низкий уровень долговой нагрузки», - уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

По словам заместителя губернатора Югры Павла Сидорова, подтверждение рейтингов – это показатель способности автономного округа поддерживать высокие операционные и бюджетные показатели в среднесрочной перспективе.