​Ъ: Авиадебоширам на три года запретят полеты

Комитет Госдумы по транспорту разработал поправки к Воздушному кодексу РФ, предложив создать единый реестр лиц, которым на три года запрещены полеты, пишет «Коммерсант». Списки будут формировать авиакомпании, а заносить туда будут данные граждан, чье поведение на борту создает угрозу безопасности полета или жизни и здоровью других лиц. В виде исключения фигурантам реестра в дальнейшем разрешат летать на лечение, похороны близких, сопровождать инвалидов или вернуться в РФ из стран, откуда можно добраться лишь самолетом.

По сведениям издания, президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит документ уже сегодня. В целом, в Совете проект поправок поддерживают. Но эксперты обращают внимание, что внесенные в единый реестр пассажиры-нарушители должны иметь возможность судебного обжалования этой процедуры. В частности, в совете предлагают учитывать обстоятельства, когда пассажиры совершали формально противоправные действия в состоянии необходимой обороны или их вины в инциденте на борту вовсе не было.

В опрошенных авиакомпаниях поддерживают введение черных списков пассажиров.