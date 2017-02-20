​Турция заявила о разногласиях с Россией по поводу Крыма

Даже нормализация отношений России и Турции не влияет на некоторые принципиальные разногласия между странами, заявил накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Как передает polit.ru, в список таких разногласий входит вопрос принадлежности Крыма и Сирия. «Россия — наш торговый партнер, мы имеем много совместных проектов, но это не значит, что мы во всем согласны с Россией, — заявил дипломат. — Мы не приняли «аннексии» Крыма. У нас разные позиции в отношении режима Асада, и эти разногласия сохраняются».

Отметим, что крымский вопрос вернулся в новостную повестку после заявления пресс-службы Дональда Трампа: американский президент ждет от России возвращения региона Украине, гласит оно.