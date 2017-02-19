​Герман Греф: Экономика России выходит из кризиса в стагнацию

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика России выходит из жесткого кризиса — однако попадет в стагнацию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что экономика вышла из рецессии, — сказал он. — Но говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. На мой взгляд, да, из жесткого кризиса, который мы видели в 2015 году — в начале 2016 года, очевидно [выходим]».

Впрочем, по словам финансиста, в 2017 году все-таки следцет ожидать роста экономики: «Сколько? Пока сложно прогнозировать, от одного до двух процентов».

Отметим, что Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидает рост ВВП страны в 2017 году на 0,6 процента при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель. В оптимистичном прогнозе, исходящего из 50 долларов за баррель, ожидается рост экономики на 1,1 процента.