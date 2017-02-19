​Сергей Лавров заявил о продолжении «холодной войны»

«Холодная война» между США и Россией продолжается, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, отметив, что на это указывают некоторые заявления западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит republic.ru: «Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться, — сказал дипломат. — Однако с «холодной войной» этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США».

НАТО, по словам Лаврова, «так и осталась институтом холодной войны», а расширение альянса «привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе».

Таким образом российский министр отреагировал на слова вице-президента США Майкла Пенса, который, выступая в Мюнхене, заявил, что российская сторона должна нести ответственность за ситуацию на Украине и соблюдать минские договоренности. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что пока не видит формальных условий для соблюдения минских соглашений.