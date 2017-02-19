​Украина заявила признание паспортов ДНР и ЛНР Россией выходом из минских соглашений

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса — это выход России из минских договоренностей, уверены власти Украины.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчиинов, решение президента свидетельствует, что он «юридически признал квазигосударственные террористические группировки», которые «прикрывали оккупацию Россией части Донбасса».

«Это очередное доказательство и российской оккупации, и российского нарушения международного права», — добавил президент Украины Петр Порошенко.

Указ, напомним, принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права» — об этом говорится в тексте самого документа. Его действие будет временным — «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».