​Владимир Путин признал паспорта ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщает сайт Кремля.

В списке этих документов — документы, удостоверяющие личность, об образовании, свидетельства о рождении и смерти, заключении или расторжении брака, перемене имени, о регистрации транспортных средств.

Решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права». Особо отмечается, что признание временно — «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений».

Отметим, что Кремль ранее заявлял, что официально паспорта ДНР и ЛНР не признает, а российские компании, муниципальные и местные органы власти признают их. по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «исключительно из гуманитарных соображений».