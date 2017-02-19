​Билл Гейтс призвал мир быть готовым к биологическому терроризму

Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег правительства стран от угрозы биологического терроризма — у них должны быть средства на борьбу с ним, заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вполне вероятно, что в современных реалиях злоумышленник может синтезировать смертельную версию опасного вируса, например оспы или гриппа, говорит Гейтс, его слова приводит gazeta.ru.

«Дело в том, что мы не связываем меры обеспечения безопасности здоровья с международной безопасностью на свой страх и риск. Появится ли это по воле природы или из руки террориста — эпидемиологи говорят, что стремительный, передающийся воздушно-капельным путем патоген может убить более 30 млн человек менее чем за год», — отметил он.

Подобная вспышка смертельной инфекции может появиться в течение 10-15 лет, заявил Гейтс, напомнив, что в 1918 году смертельный штамм гриппа убил от 50 до 100 млн человек.