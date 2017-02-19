​Росстат: Промышленное производство в РФ в 2016 году выросло на 1,3 процента

По данным Росстата, промышленное производство в России по итогам 2016 года выросло на 1,3 процента, передает republic.ru. Таким образом, Росстат актуализировал собственные сведения, представленные в конце января: тогда назывался показатель 1,1 процента.

В январе 2017 года промышленное производство увеличилось на 2,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2016 года. По сравнению с декабрем 2016 года январский показатель, однако, опустился на 23,8 процента.

Отметим, что Минэкономразвития изначально отмечало, что рост этого показателя за весь 2016 год не составит более 0,4 процента. В конце декабря его увеличили до одного процента, однако фактически рост оказался лучше ожиданий.