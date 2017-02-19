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​Росстат: Промышленное производство в РФ в 2016 году выросло на 1,3 процента

Данные существенно улучшились

По данным Росстата, промышленное производство в России по итогам 2016 года выросло на 1,3 процента, передает republic.ru. Таким образом, Росстат актуализировал собственные сведения, представленные в конце января: тогда назывался показатель 1,1 процента.

В январе 2017 года промышленное производство увеличилось на 2,3 процента по сравнению с тем же месяцем 2016 года. По сравнению с декабрем 2016 года январский показатель, однако, опустился на 23,8 процента.

Отметим, что Минэкономразвития изначально отмечало, что рост этого показателя за весь 2016 год не составит более 0,4 процента. В конце декабря его увеличили до одного процента, однако фактически рост оказался лучше ожиданий.


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Сегодня в 09:59, просмотров: 217, комментариев: 2


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 10:22
За последние 25 лет в рухлядь превратилась половина производственной инфраструктуры!? Скажите мне, кто-то ожидал финансовый кризисы, любые?.... Обвал рубля может случиться хоть завтра утром, с открытием. Это все гадания на кофейной гуще, про запас прочности
сургутянка
не нравится
Сегодня в 10:51
Это новость конечно хорошая, а вот очень трагичная -
2010 год — погибло 8 человек
2011 год — погибло 17 человек
2012 год — погибло 12 человек
2013 год — погибло 12 человек
2014 12
2015 10
2016

24 человека погибли с начала года в авариях лифтов
Текущий год бьет рекорды по количеству аварий в лифтовом хозяйстве страны, закончившихся смертью и получением травм. За 8 месяцев при эксплуатации лифтов произошло 66 крупных аварий, в результате которых погибли 24 человека и 25 получили тяжелые травмы. За весь прошлый год погибших было лишь 10.
Накопившиеся в лифтовой отрасли проблемы вынудили ее представителей собраться сегодня на круглый стол и подписать открытое письмо к правительству. " А раньше этого сделать не могли, ч во избежании несчастных случаев.

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