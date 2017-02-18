​Кремль будет выбирать врио губернаторов, сравнивая их с «идеальным» главой региона

В Кремле изменилась методика подбора кандидатов на пост временно испольняющего обязанности главы региона, сообщает republic.ru.

Как сообщил источник в Кремле, ранее при подборе учитывалась многоступенчатая методика — с вероятной кандидатурой проводили тестирование и собеседования. Теперь же ее будут сопоставлять с портретом некоего «идеального губернатора», за основку которого взяты главы наиболее успешных регионов — Москвы, Калужской и Белгородской областей, Татарстана и других. Кандидат должен обладать рядом качеств, которые их характеризуют, говорит источник: «Среди них нацеленность на достижение результата, способность коммуницировать с населением, региональными элитами и СМИ, масштабное стратегическое мышление и ряд других».

Не забудут спросить и у населения. «В обязательном порядке учитывались ожидания жителей самого региона: есть ли запрос на земляка, или для территории более предпочтителен «варяг», — поделился источник нюансами выбора новых руководителей регионов.

Напомним, что в феврале сразу пять регионов страны сменили губернаторов: в отставку подали главы Карелии, Бурятии, Рязанской и Новгородской областей и Пермского края. Объясняя такую серию кадровых перестановок, президент РФ Владимир Путин сказал, что это «совершенно естественный процесс».