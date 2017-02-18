​Путин наградит отправленных в отставку губернаторов

Отправленные в отставку губернаторы нескольких регионов будут награждены: о решении главы государства Владимира Путина сообщает РБК, ссылаясь на источники в Кремле. Напомним, что в феврале со своих постов ушли глава Пермского края Виктор Басаргин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын, глава Карелии Александр Худилайнен, главы Новгородской и Рязанской областей Сергей Митин и Олег Ковалев.

Полноценная замена им будет избрана только в сентябре — в единый день голосования, отмечают источники РБК.

Напомним, что накануне Путин встретился со всеми уволенными, рассказав им о том, что смена губернаторов — «это совершенно естественный процесс».