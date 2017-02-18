​Курс рубля к доллару в пятницу снизился

Курс российской национальной валюты по отношению к американской и европейской снова снизился в пятницу вечером: таковы данные Московской биржи. К концу торгов доллар стоил в среднем 58,44 рубля — это на 84 копейки выше уровня закрытия биржи в четверг, евро — 62,02 рубля, что на 58 копеек выше показателей днем ранее.

Отметим, что курс отреагировал на дешевеющую нефть и на высказывания главы Минэкономразвития России Максима Орешкина. «То, что мы видим в последний месяц — это определенное укрепление рубля, оценка здесь у всех [в правительстве] одинаковая — мы считаем, что то укрепление… носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», — заявил он, отметив, что к повышению курса рубля привели два фактора — «притоки капитала, в том числе связанные с приватизационными сделками, а вторая история — это сезонность».