​Moody’s повысило прогноз по суверенному рейтингу России до стабильного

Стратегия фискальной консолидации, осуществляемой российским правительством, стала поводом для пересмотра международным рейтинговым агентством Moody’s прогноза по суверенному рейтингу страны: он повышен с «негативного» до «стабильного», передает republic.ru.

По мнению авторов исследования, данная стратегия в перспективе позволит снизить зависимость России от нефтегазовых доходов.

Также на состояние прогноза повлияло восстановление экономики страны после двух лет рецессии и внешние условия, включая повышение цен на нефть. Напомним, что именно падающая нефть стала причиной присвоения негативного прогноза в апреле 2016 года.

Рисков, однако, хватает, считают аналитики Moody’s: препятствия для улучшения прогноза создают «продолжающиеся территориальные споры на Украине» и вовлеченность России в сирийский конфликт.