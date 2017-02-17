​Вор из Нумто, укравший редких голубей, чтобы съесть, скрывался от полиции в шалаше в лесу

В шалаше в лесном массиве недалеко от аэропорта полицейские Белоярского района нашли преступника, который подозревается в совершении восьми преступлений. В розыске он находился с осени 2016 года.

Уроженца деревни Нумто, в частности, подозревают в краже нескольких голубей редкой породы «павлин». Ее он совершил вместе с другом. Тогда пресс-службе УМВД Югры сообщала, что мужчины украли птиц, чтобы съесть. Их добычей стали пять голубей стоимость пять тысяч рублей каждый. Впрочем, убить воры успели только одного.

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Одного из преступников задержали сразу, второй сбежал. С тех пор он успел совершить еще несколько преступлений. Например, ограбил гараж у аэропорта. В шалаше у беглеца обнаружили похищенное.

«Полицейским удалось доказать причастность задержанного к совершению восьми преступлений. Три из них из разряда особо тяжких, еще три – средней степени тяжести. За то время пока беглец скрывался в лесу, он успел незаконно порубить деревья, а также приобрел самодельное ружье и патроны. В настоящее время следствие в отношении мужчины завершено, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в судебные инстанции для рассмотрения по существу. По совокупности совершенных преступлений данному гражданину может грозить до 14 лет лишения свободы», - рассказали в пресс-службе окружной полиции.