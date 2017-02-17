​Ъ: Кремль будет оценивать губернаторов по электоральным и экономическим показателям

В Кремле разработали критерии эффективности для губернаторов, пишет сегодня «Коммерсант». По данным издания, глав регионов будут оценивать по электоральным и экономическим показателям. Электоральные включают в себя рейтинги президента и губернатора в регионе, запрос на обновление руководства субъекта. Картина по-прежнему складывается исходя из данных георейтинга ФОМ, опросов ВЦИОМ и закрытого опроса, проводимого ФСО. Состояние регионального хозяйства оценивают по девяти показателям в экономике (например, покупательная способность населения, прирост инвестиций), финансовой и социальной сферах.

Разработкой критериев внутриполитический блок Кремля занимался вместе с правительством и экспертным управлением администрации президента, рассказал собеседник издания. При принятии кадровых решений в отношении губернаторов Кремль будет ориентироваться на эти показатели, а не на рейтинги, подготовкой которых занимаются различные политологи.