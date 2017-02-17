​В Год здоровья среднюю продолжительность жизни югорчан планируют увеличить до 74 лет

В пятницу, 17 февраля, на заседании правительства автономного округа, которое прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, утвержден план Года здоровья. В его формировании участвовали коллективы медицинских учреждений и общественники. По словам Натальи Комаровой, очень важно, что план включает в себя помимо набора мероприятий, четкие критерии оценки эффективности их реализации.

«В нем заложен измеримый, положительный результат. Например, средняя продолжительность жизни югорчан по итогам всех мероприятий должна составить 74 года, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, превысит 34 процента, а потребление алкогольной продукции на человека в год снижено до 8 литров в пересчете на абсолютный алкоголь», - цитирует главу региона окружной департамент общественных и внешних связей.

Губернатор также выразила надежду, что по итогам Года здоровья жители Югры сформируют бережное отношение к собственному здоровью.