​Уголовное дело экс-руководителя управления администрации Советского района передано в суд

Бывший начальник управления по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района, которого обвиняют в нецелевом расходовании 39 млн рублей, вскоре предстанет перед судом.

По версии следствия, с февраля 2012-го по декабрь 2013 года обвиняемый подписал акты приема выполненных работ по строительству инженерных сетей в поселках Алябьевский и Зеленоборск и распорядился об оплате по заключенным муниципальным контрактам.

«При этом чиновнику было достоверно известно, что подрядчики свои обязательства по контрактам полностью не выполнили, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры. - Помимо этого, в 2014 году чиновник направил денежные средства муниципального бюджета, предназначенные для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции больничного комплекса в Советском, на иные цели. Сумма нецелевого расходования превысила 39 млн рублей. В течение 2014 года он неоднократно незаконно подписывал приказы о начислении ему премий и оплачивал за счет бюджетных денежных средств услуги адвоката».

В результате преступных действий должностного лица муниципальному образованию Советский район причинен материальный ущерб на сумму более 17,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.