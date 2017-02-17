​Сбербанк понизил базовую ставку по ипотеке до 10,9 процента

С 20 февраля Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9 процента, при покупке жилья на вторичном рынке 10,75-12,25 процента.

Кроме того, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. Ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования. Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Во всех регионах России продолжит действовать дисконт в размере 0,5 п.п. для молодых семей.

«Сбербанк заметно снижает ставки по ипотеке, потому что понимает насколько важно решение квартирного вопроса в условиях современной жизни. Одновременно мы уделяем особое внимание развитию электронных и Digital- сервисов в сфере ипотечного кредитования – теперь зарегистрировать ипотечную сделку не только удобно, но и выгоднее», – отметил директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.