​Депутаты областной Думы обсудили отчет налоговой службы за 2016 год

В Тюменской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансам. Одним из основных вопросов в повестке дня стала информация Управления Федеральной налоговой службы России по Тюменской области о поступлении налоговых платежей и задолженности по ним по состоянию на 01.01.2017. По данным управления основным источником доходов областного бюджета стали налог на доходы физических лиц и налог на прибыли организаций, причем объем этих поступлений по сравнению с 2015 годом возрос. В докладе отмечалось, что одним из приоритетных направлений по повышению доходной части бюджета является проведение информационно-разъяснительной работы с налогоплательщиками, направленной на повышение налоговой грамотности и социальной ответственности. В то же время отмечен рост задолженности по региональным и местным налогам. Как следует из доклада, это обусловлено изменением срока оплаты имущественных налогов с 1 октября на 1 декабря. В настоящее время сотрудниками управления применяется весь комплекс мер, необходимых для взыскания задолженности.

«Управлением федеральной налоговой службы по Тюменской области ведется трудоемкая и важная работа, - отметил депутат Тюменской областной Думы, член комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Селюков (фракция ЛДПР). – С этого года нагрузка на налоговые органы возросла, так как в связи с изменением Федерального законодательства на налоговую службу возложили сбор пенсионных и страховых взносов. Руководитель управления заверила, что с новой задачей ведомство справится, и причин сомневаться в ее словах нет».