СМИ: ​Кремль объяснил изменение позиции Трампа в отношении России кампанией против РФ

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по отношению к России из-за ведущейся в СМИ кампании, уверены в Кремле. Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Financial Times: это издание, в свою очередь ссылается на собственные источники в администрации российского президента.

Эта кампания оказалась настолько ядовитой, что отпугнула Трампа, уверен источник FT: до недавнего времени новый американский лидер собирался совершить «новый старт» в отношениях с Москвой. Теперь же Трамп объявляет, что ему было бы легче взять «жесткий курс», однако он помешает сотрудничеству двух государств.