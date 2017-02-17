​Российские спецслужбы будут подкидывать макеты бомб в египетские аэропорты

Российские спецслужбы время от времени будут подкидывать в египетские аэропорты макеты бомб: таким образом они будут проверять бдительность сотрудников аэропортов, сообщает polit.ru. Такой способ проверки содержится в утвержденном правительством РФ предварительном протоколе о сотрудничестве с Египтом.

Он предполагает использование «тест-предметов (муляжей самодельных взрывных устройств) российского производства» и «тест-объектов (условных нарушителей)». Все это должно применяться «в сотрудничестве с органами безопасности Арабской Республики Египет», особо подчеркивают авторы документа.

Проверкам должны подвергаться, однако, не все аэропорты, а только те, которые принимают самолеты из России.

При этом речи о каких-либо сроках возобновления авиасообщения между двумя странами пока не идет: «Сроки возобновления полетов между двумя странами зависят от выполнения египетской стороной требований по мерам авиационной безопасности», — отмечают в кабинете министров. Напомним, что ранее распространялась информация о том, что первые рейсы в Египет, возможно, отправятся уже 23 февраля.