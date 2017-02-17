​«Аэрофлот» признали самой мощной авиакомпанией мира

Консалтинговое агентство Brand Finance назвало самой мощной авиакомпанией мира российский «Аэрофлот».

По сообщению РИА Новости, компании присвоили высший рейтинг — ААА, при этом аналитики Brand Finance отметили, что «Аэрофлот» доминирует на внутреннем рынке и опережает конкурентов по множеству маркетинговых параметров. При этом он не является монополистом и не имеет эксклюзивного доступа к авиамаршрутам: следовательно, его лидерство зиждется на конкурентных преимуществах.

Компания активно инвестирует в развитие бренда, занимается его продвижением за рубежом и имеет самые молодой флот самолетов среди мировых авиакомпаний.