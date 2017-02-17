​Владимир Путин отметил устойчивое снижение инфляции в России

Темпы инфляции в России продолжают снижаться, заявил президент РФ Владимир Путин: в феврале, по его словам, показатель составил меньше пяти процентов. Об этом пишет gazeta.ru.

«В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается, в феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в пять процентов, стал ниже, на 13 февраля это уже 4,72 процента», — отметил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин также рассказал, что правительство в целом видит положительную динамику в экономике: ситуация в 2016 году оказалась лучше, чем ожидалось.