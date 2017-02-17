​В Югре оштрафован капитан теплохода, который незаконно перевозил через Обь автомобили и людей

В Югре вынесен приговор капитану теплохода «УГП-64», принадлежащего филиалу ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром». Он признан виновным в выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Капитан в сентябре 2016 года перевозил автомобили и людей на теплоходе по реке Обь в Октябрьском районе. Между тем, разрешительных документов на перевозку пассажиров водным транспортом у него не было. «В нарушение Правил технической эксплуатации речного транспорта на судне отсутствовали спасательное и противопожарное снабжение, меры для фиксации автомобилей не принимались, откатные устройства не устанавливались, инструктажи с водителями по технике безопасности не проводились», - уточнили также в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Суд назначил капитану теплохода наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей.