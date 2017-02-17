​Владимир Путин назвал отставки губернаторов ряда регионов естественным процессом

Президент России Владимир Путин накануне провел встречу с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей, сообщается на сайте Кремля. Глава государства поблагодарил бывших губернаторов за работу.

«За годы вашей работы регионы изменились, и изменились в лучшую сторону. Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал», - сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что экс-губернаторы поддержат преемников и поделятся с ними опытом, а отставки назвал естественным процессом. «Ротация – это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся. Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваше знание ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», - отметил он.