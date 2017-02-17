​Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча стал самым популярным персонажем BBC

Британский телеканал BBC назвал самых популярных персонажей собственных фильмов: пальма первенства — за Бенедиктом Камбербэтчем, вернее, за его ролью Шерлока Холмса, сообщает soyuz.ru.

Данные были сложены из результатов опроса «Кого бы вы назвали самым популярным персонажем среди героев проектов BBC?» — в нем участвовали более семи тысяч человек из Австралии, Германии, Франции, Индии, Мексики и США. Почти треть из них — около 30 процентов — поставили Шерлока на первое место, за ним с большим отрывом следует Доктор Кто.

Сам Камбербэтч таким новостям удивился: «Кто бы мог подумать, что социопат может быть таким популярным... во всем мире?» — прокомментировал он лидерство Шерлока.

К слову, в списке лучших моментов, показанных на канале, также лидирует Шерлок в момент своего «смертельного» падения в финале второго сезона.