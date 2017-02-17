​На пожаре в Мегионе погибли женщина и ребенок // ФОТО

На пожаре в Мегионе погибла женщина и двухлетний ребенок. Спасенный из огня мужчина находится в реанимации. Сейчас на месте происшествия работают следователи и прокуратура.

Напомним, ранее пресс-служба окружного ГУ МЧС сообщила о том, что спасатели всю ночь тушили многоквартирный деревянный дом на улице Южная. Уточнялось, что почти все жильцы сумели выйти из охваченного пламенем дома самостоятельно, спасен был один человек. Позже правоохранители сообщили о погибших.

«Утром 17 февраля 2017 года в Лангепасский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поступило сообщение о том, что в Мегионе произошло возгорание одноэтажного многоквартирного деревянного дома, расположенного на улице Южной. В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины и малолетнего ребенка, 2014 года рождения. Также пострадал мужчина, который в настоящее время находится в реанимации. Остальные жильцы дома были эвакуированы», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас следователи совместно с дознавателями МЧС России проводят проверку на месте происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин поручил прокурору Мегиона обеспечить необходимый надзор и координацию работы правоохранительных и контролирующих органов, задействованных в ликвидации пожара. «Кроме того, дано указание организовать с привлечением уполномоченных органов проверку требований пожарной безопасности. По итогам проверки будет определена степень ответственности виновных лиц. За исполнением поручения установлен контроль», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Как рассказали в окружном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 01.26, полностью справиться с огнем удалось к 7.24. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, здание было охвачено огнем на площади 360 кв. м, в окнах были видны языки пламени, внутри помещения наблюдалось плотное задымление. Специалисты пояснили, что тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания и наличием коридорной планировки, способствующей быстрому распространению пламени и дыма.