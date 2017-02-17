​Актер Киану Ривз оставил надежду завести семью и стать отцом: «Слишком поздно»

Звезда Голливуда Киану Ривз в откровенном интервью британской версии журнала Esquire признался, что уже не рассчитывает завести семью и стать отцом. «Слишком поздно. Все кончено. Мне 52, и я не собираюсь становиться отцом», - ответил 52-летний актер журналисту, который попросил его поделиться планами относительно создания семьи. Не вдохновил одного из самых привлекательных мужчин Голливуда и пример 73-летнего лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера, который недавно стал отцом в очередной раз.

Личная жизнь актера сложилась печально, напоминают «Дни.ру». Звезда фильмов «Матрица» и «Константин» никогда не был женат. В 1999 году у Киану Ривза и его коллеги Дженнифер Сайм родилась мертвая дочь Ава. Спустя два года Дженнифер погибла в автокатастрофе. Ривз похоронил возлюбленную рядом с могилой их дочери. Последний роман у Киану Ривза был в 2013 году. Говорили, что завоевать сердце голливудского актера удалось русской актрисе Анне Скидановой, известной по ролям в сериалах «Закрытая школа» и «Ангел или демон».