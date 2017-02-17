​На Украине предлагают заблокировать соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», сообщает телеканал «112 Украина». «2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды. Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами», - сказал он на брифинге в Киеве.

Советник министра выразил надежду, что к этим процессам присоединится и Министерство образования, чтобы объяснить через преподавателей, психологов, учителей о вреде этих соцсетей.